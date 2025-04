Hydra la nuova mafia a tre teste fra Milano e Varese ecco chi è il boss Errante Parrino | Punto di raccordo col boss Messina Denaro

Milano, 28 aprile 2025 – "Quanto ai gravi indizi di partecipazione, con ruolo apicale, al reato associativo del ricorrente, il Tribunale del riesame ha chiarito – con motivazione scevra da fratture razionali – le ragioni per le quali ha ritenuto che Errante Parrino, già condannato nel 1997 per aver fatto parte dell'associazione per delinquere denominata Cosa nostra e di un'associazione volta al narcotraffico, aveva svolto il ruolo di raccordo tra il sistema mafioso lombardo e Matteo Messina Denaro, latitante fino al 2023". L'arresto a Magenta È il timbro della Cassazione sulla decisione del Riesame di ribaltare l'ordinanza del gip Tommaso Perna e disporre il carcere anche per Paolo Aurelio Errante Parrino, cugino acquisito della "primula rossa" di Castelvetrano e presunto esponente di spicco dell'Hydra a tre teste scoperta dalla pm della Dda Alessandra Cerreti e dai carabinieri del Nucleo investigativo guidati dal colonnello Antonio Coppola e dal tenente colonnello Fabio Rufino.

