Notte senza acqua a Cassino | le zone interessate

Notte senza acqua a Cassino tra martedì 29 e mercoledì 30 aprile. interessate diverse zone della città martire. A comunicarlo è Acea: "Si comunica che, per lavori di manutenzione programmata, dalle ore 22:00 di martedì 29 aprile alle ore 05:00 di mercoledì 30 aprile si verificherà una. Frosinonetoday.it - Notte senza acqua a Cassino: le zone interessate Leggi su Frosinonetoday.it tra martedì 29 e mercoledì 30 aprile.diversedella città martire. A comunicarlo è Acea: "Si comunica che, per lavori di manutenzione programmata, dalle ore 22:00 di martedì 29 aprile alle ore 05:00 di mercoledì 30 aprile si verificherà una.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Notte senza acqua a Cassino: le zone interessate - Notte senza acqua a Cassino tra martedì 29 e mercoledì 30 aprile. Interessate diverse zone della città martire. A comunicarlo è Acea: "Si comunica che, per lavori di manutenzione programmata, dalle ore 22:00 di martedì 29 aprile alle ore 05:00 di mercoledì 30 aprile si verificherà una... 🔗frosinonetoday.it

Ferentino, Cassino e altri Comuni senza acqua nella giornata di giovedì 27 febbraio - Ferentino, Cassino e altri Comuni senza acqua nella giornata di giovedì 27 febbraio. A renderlo noto è Acea tramite due avvisi presenti sul proprio sito ufficiale: Si comunica che, per lavori di manutenzione programmata, giovedì 27 febbraio, dalle ore 09:00 alle 20:00, si verificherà una... 🔗frosinonetoday.it

Dopo il vertice di Riad non tacciono le armi: notte di bombardamenti su Odessa: 160mila persone senza luce, acqua e gas - Roma, 19 febbraio 2025 – Mentre tengono banco le analisi sull’esito e le conseguenze dell’incontro a Riad fra le delegazioni di Usa e Russia per discutere del percorso di pace in Ucraina, nella notte le armi non hanno taciuto. In particolare la Russia ha sferrato un attacco su Odessa dove migliaia di persone sono rimaste senza elettricità. 🔗quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Notte senza acqua a Cassino: le zone interessate; Cassino – Lavori sulla rete, notte senza acqua; L’elenco dei turni a Frosinone e provincia; Isola del Liri – Tasse, 50mila euro per la riscossione coattiva. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media