La lista Insieme per Bertinoro si presenta a Fratta Terme

lista Insieme per Bertinoro in tutte le frazioni del territorio, per presentare candidati e candidate al consiglio comunale e le proposte programmatiche della lista che sostiene Filippo Scogli come candidato. Forlitoday.it - La lista Insieme per Bertinoro si presenta a Fratta Terme Leggi su Forlitoday.it Dopo l’appuntamento del Borghetto di domenica mattina, proseguono gli incontri dellaperin tutte le frazioni del territorio, perre candidati e candidate al consiglio comunale e le proposte programmatiche dellache sostiene Filippo Scogli come candidato.

Su altri siti se ne discute

Verso le elezioni, la lista Insieme per Bertinoro si presenta a Bracciano: "Instauriamo un dialogo aperto con i cittadini" - Proseguono gli incontri sul territorio della lista Insieme per Bertinoro e del candidato sindaco Filippo Scogli per presentare le candidate e i candidati al consiglio comunale e le proposte programmatiche, in vista delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio. Il prossimo appuntamento è... 🔗forlitoday.it

Elezioni, Insieme per Bertinoro presenta i candidati al Consiglio comunale - Sabato alle 11 alla Bocciofila Polisportiva Colonna a Capocolle, in via Bologna 290 la lista Insieme per Bertinoro e il candidato sindaco Filippo Scogli presenteranno le candidate e i candidati al Consiglio Comunale per le prossime elezioni amministrative del 25 e 26 maggio. "È per me una grande... 🔗forlitoday.it

Michelle Hunziker e Fabio Rovazzi insieme sul divano per la finale di Sanremo 2025. “Poi c’è l’Eurovision, ma chi lo presenta?” - Milano, 16 febbraio 2025 – Olly vince la 75esima edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Balorda Nostalgia’ e la canzone ci porta all’Eurovision Song Contest, che si svolgerà dal 13 al 17 maggio di quest’anno al St. Jakobshalle di Basilea in Svizzera. Sarà soddisfatto Fabio Rovazzi, che ieri sera, in una delle sue storie Instagram mentre guardava la finale in tv, si chiedeva chi fosse il più adatto a partecipare all’evento musicale europeo? Una domanda fatta anche per scherzare con Michelle Hunziker, seduta sul divano accanto a lui: “Perché poi c’è l’Eurovision, chissà chi lo ... 🔗ilgiorno.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La lista Insieme per Bertinoro si presenta a Fratta Terme; Elezioni comunali Bertinoro, la lista ‘Insieme per Bertinoro’ si presenta a Bracciano; La lista “Insieme per Bertinoro” si presenta a Bracciano; Verso le elezioni, rinvitata la presentazione della lista Insieme per Bertinoro a Bracciano. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Verso le elezioni, la lista Insieme per Bertinoro si presenta a Bracciano: "Instauriamo un dialogo aperto con i cittadini" - Il prossimo appuntamento è mercoledì alle 20.30 presso l’osteria Macio e Pepe, in via Cerbiano 824 a Bracciano di Bertinoro ... 🔗forlitoday.it

Elezioni a Bertinoro, Scogli si presenta a Borghetto: "Pronto al confronto con Giorgio Bernaroli" - "Stiamo girando, e così continueremo a fare nelle prossime settimane, tutto il territorio del nostro Comune per presentare la lista Insieme per Bertinoro", spiega Scogli ... 🔗forlitoday.it

Bertinoro, ecco i candidati di ’Voltare Pagina’ - La lista civica di Giorgio Bernaroli, in lizza per le prossime amministrative, ha presentato i suoi consiglieri. Martedì la prima uscita pubblica ... 🔗msn.com