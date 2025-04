Giovani uccisi in strada a Monreale 19enne fermato per strage lo avevano rimproverato | Ma come guidate?

come cavolo guidate? Andate più piano" da questa frase pronunciata dalle vittime sarebbe iniziata la rissa tra due gruppi di Giovani che ha preceduto gli spari mortali a Monreale. fermato un 19enne palermitano, ora accusato di strage e porto abusivo e detenzione illegale di arma da fuoco. Leggi su Fanpage.it “Macavolo? Andate più piano" da questa frase pronunciata dalle vittime sarebbe iniziata la rissa tra due gruppi diche ha preceduto gli spari mortali aunpalermitano, ora accusato die porto abusivo e detenzione illegale di arma da fuoco.

