Mediobanca lancia offerta di scambio su Banca Generali per rafforzare il Wealth Management

MedioBanca lancia un'offerta pubblica di scambio sul 100% di Banca Generali offrendo al Leone di Trieste la propria partecipazione in cambio della controllata. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'operazione comporta per MedioBanca la cessione della partecipazione in Generali ed il simultaneo investimento in Banca Generali per 6,3miliardi. L'aggregazione - spiega Piazzetta Cuccia - consente "l'evoluzione del rapporto tra MedioBanca e Generali che da finanziario si trasforma in una forte partnership industriale". L'operazione consente inoltre di trasformare "il gruppo MedioBanca in un leader nel Wealth Management con attivi in gestione per 210 miliardi, ricavi per 2 miliardi e capacità di crescita per oltre 15miliardi annui".L'offerta pubblica di scambio su Banca Generali "imprime una forte accelerazione all'esecuzione del Piano 'One brand - One culture'", in cui il Wealth Management (gestione patrimoniale, ndr) diviene l'attività prevalente, oltre che prioritaria, del Gruppo MedioBanca. Quotidiano.net - Mediobanca lancia offerta di scambio su Banca Generali per rafforzare il Wealth Management Leggi su Quotidiano.net un'pubblica disul 100% dioffrendo al Leone di Trieste la propria partecipazione in cambio della controllata. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'operazione comporta perla cessione della partecipazione ined il simultaneo investimento inper 6,3miliardi. L'aggregazione - spiega Piazzetta Cuccia - consente "l'evoluzione del rapporto trache da finanziario si trasforma in una forte partnership industriale". L'operazione consente inoltre di trasformare "il gruppoin un leader nelcon attivi in gestione per 210 miliardi, ricavi per 2 miliardi e capacità di crescita per oltre 15miliardi annui".L'pubblica disu"imprime una forte accelerazione all'esecuzione del Piano 'One brand - One culture'", in cui il(gestione patrimoniale, ndr) diviene l'attività prevalente, oltre che prioritaria, del Gruppo

Bper lancia offerta pubblica di scambio sulla Popolare di Sondrio da 4,3 miliardi di euro - Continua il risiko nel panorama del mondo del credito italiano. Bper ha lanciato un’offerta pubblica di scambio totalitaria sulla Popolare di Sondrio (Bps), valutando l’istituto valtellinese 4,3 miliardi di euro, con un premio del 6,6% sulla chiusura di Borsa. L’offerta prevede l’assegnazione di 1,45 azioni di nuova emissione dell’istituto modenese per ogni titolo di quello valtellinese. La valorizzazione delle azioni di quest’ultimo, si legge in una nota, ammonta a 9,527 euro, per un controvalore complessivo dell’offerta, in caso di integrale adesione, di 4,32 miliardi di euro. 🔗bergamonews.it

Bper lancia offerta pubblica di scambio su Popolare Sondrio per crescita e sviluppo - L'offerta pubblica di scambio di Bper su Popolare Sondrio "ha l'obiettivo di consentire ulteriore crescita e sviluppo alla banca e di creare sempre più valore a beneficio di tutti gli stakeholders nei territori nei quali operiamo". Lo afferma l'amministratore delegato di Bper Franco Papa al termine dell'assemblea degli azionisti che ha approvato la delibera per l'aumento di capitale relativo all'operazione. 🔗quotidiano.net

