Altro verdetto nel girone H della Serie D | il Brindisi retrocede in Eccellenza

Altro verdetto nella trentatreesima giornata del campionato di Serie D, girone H: il Brindisi, a seguito del pareggio per 2-2 colto contro il Manfredonia, è retrocesso direttamente in Eccellenza.A condannare gli adriatici è il distacco dalla tredicesima in classifica. Baritoday.it - Altro verdetto nel girone H della Serie D: il Brindisi retrocede in Eccellenza Leggi su Baritoday.it È arrivato unnella trentatreesima giornata del campionato diD,H: il, a seguito del pareggio per 2-2 colto contro il Manfredonia, è retrocesso direttamente in.A condannare gli adriatici è il distacco dalla tredicesima in classifica.

