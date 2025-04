Vuole fotografare i murales di un palazzo abbandonato 19enne precipita dal settimo piano e muore

murales. È precipitata dal settimo piano ed è caduta in un silos, morendo sul colpo. Leggi su Fanpage.it La ragazza, Carlotta C., era andata all'ex Molino Agostinelli con tre amiche per fare delle foto ai. Èta daled è caduta in un silos, morendo sul colpo.

Approfondimenti da altre fonti

Murales in ricordo di don Aldo Mei. Le opere esposte a Palazzo Ducale: “Importante progetto” - Lucca, 4 marzo 2025 – Sono coloratissimi e commoventi i tre murales realizzati dagli studenti e dalle studentesse del liceo artistico Passaglia per ricordare la figura di don Aldo Mei, il giovane sacerdote lucchese che sacrificò la sua vita per salvare alcuni ebrei e che, proprio per questo, venne fucilato sugli spalti delle Mura. I murales, frutto di un progetto iniziato lo scorso anno, sono stati esposti per la prima volta ieri mattina a Palazzo Ducale e troveranno la loro collocazione definitiva nei tre luoghi simbolo della vita del sacerdote: Lucca, Capannori e Fiano. 🔗lanazione.it

Nessuno vuole il Palazzo di Vetro: asta deserta. L'ex Camera di Commercio resta nel limbo - Nessuna offerta per il Palazzo di Vetro. L'edificio che ospitava la Camera di Commercio è stato battuto all'asta ieri ma nessuno si è fatto avanti per acquistarlo. La struttura, dalle linee futuristiche, simbolo della rinascita della città negli anni Sessanta, oggi è classificato come "fabbricato... 🔗arezzonotizie.it

Soldi per la casa inagibile: "Palazzo a fuoco nel 2019. Ora Alea vuole 970 euro" - "Mi vogliono portare via tutto quello che ho, così c’è scritto nella lettera che mi hanno inviato da Alea. Un pignoramento da 970 euro per un servizio di cui non ho goduto, perché io la casa non ce l’ho più dal 2019". Queste le affermazioni di Carlo Rabiti, 52enne ora residente a Castrocaro nella casa dei genitori, ma che, fino al 2019, era assegnatario di una casa popolare in un appartamento in via Locchi, nel palazzo che il 3 luglio di quell’anno subì un incendio. 🔗ilrestodelcarlino.it

Ne parlano su altre fonti

Vuole fotografare i murales di un palazzo abbandonato, 19enne precipita dal settimo piano e muore; Foto e video della prima spettacolare installazione d’arte nel cantiere della metro a Piazza Venezia a Roma; Venezia, inaugurato il murale di Aryz: ma l'opera dell'artista spagnolo fa discutere. Foto; Street Art, da Paternó al resto della Sicilia i murales della speranza della Fondazione Federico II. 🔗Ne parlano su altre fonti

Vuole fotografare i murales di un palazzo abbandonato, 19enne precipita dal settimo piano e muore - La ragazza, Carlotta C., era andata all’ex Molino Agostinelli con tre amiche per fare delle foto ai murales. È precipitata dal settimo piano ed è caduta in un silos, morendo sul colpo. 🔗fanpage.it