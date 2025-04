Ritrovato il giovane di 15 anni che era scomparso dal Canton Ticino

È scomparso da ieri, il 15enne P. B., originario del Canton Ticino, precisamente da Cugnasco. Il giovane, alto 1.75 m e di corporatura snella, ha occhi azzurri e un viso ovale rotondo. Parla italiano e inglese. Il giovane, come conferma la polizia Cantonale, è stato ritrovato.

