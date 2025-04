Quattro passi per un sogno | il Napoli batte il Torino e vola in testa alla serie A Bye bye Inter

Napoli – Bye bye Inter. Il Napoli saluta e ringrazia la Roma per aver battuto INzaghi e company e dato così inizio ieri pomeriggio a quello che Conte definisce un sogno. Quattro partite per raggiungere un traguardo che ad inizio stagione e dopo il deludente campionato dell'anno scorso nessuno avrebbe mai immaginato. Il Napoli a Quattro partite dal termine è in testa a a+3 della serie A. Ed ora è fauotre del proprio destino. "Se ne ve, se ne va, la capolista dell'Italia se ne va", il Maradona ieri sera ha ricordato a Lukaku, McTominay, Di Lorenzo, Politano e a tutta la squadra che sono riusciti nella prima parte dell'impresa. Ora tocca completare l'opera. E ieri sera è stato anche raggiunto l'obiettivo chiesto da Adl a Conte ad inizio stazione, "riportaci in Champions". "E così sia" ha risposto l'allenatore salentino.

Approfondimenti da altre fonti

Napoli, Conte: “Mancano ancora quattro passi, lo scudetto sarebbe un prodigio” - Tempo di lettura: < 1 minuto“Abbiamo lavorato molto. Abbiamo 74 punti e la fine del campionato è vicina. La Champions ormai è quasi matematica, se pensiamo da dove siamo partiti è qualcosa di bello ed è merito dei ragazzi. Lo scudetto sarebbe un prodigio“. Lo ha detto il tecnoco del Napoli Antonio Conte a Dazn dopo la vittoria sul Torino e la fuga da solo in testa alla classifica. “Ora mancano quattro passi – ha aggiunto – ne abbiamo fatto il primo portandoci avanti in classifica. 🔗anteprima24.it

Nuovo allenatore Juve: un sogno, due obiettivi e un’opzione a sorpresa. I quattro candidati alla panchina del futuro - di Redazione JuventusNews24Nuovo allenatore Juve: un sogno, due obiettivi e un’opzione a sorpresa. I quattro candidati alla panchina bianconera in vista della prossima stagione L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro della panchina della Juventus, con Igor Tudor che ha accettato l’incarico di traghettatore fino al termine di questa stagione. Secondo la Gazzetta dello Sport sarebbero quattro le soluzioni: il sogno resta Conte, dietro al tecnico del Napoli resistono le candidature di Pioli e Gasperini. 🔗juventusnews24.com

Il Napoli di oggi è più consapevole di sei mesi fa, lo scudetto è diventato un sogno ad occhi aperti (Tmw) - La corsa al titolo è diventata ormai a tre, con Inter, Napoli e Atalanta che inseguono lo scudetto; molto probabile che il club vincitore della Serie A si decida nelle ultime giornate, se non all’ultima. Lotta a tre per lo scudetto: il Napoli di oggi è più consapevole di sei mesi fa Il giornalista Luca Marchetti su Tuttomercatoweb scrive: “Più nel vivo di così non si può. Generalmente si dice che i campionati si decidono in primavera, stavolta evidentemente la primavera potrebbe sempre tardare, visto che difficilmente ci sarà qualcosa di deciso, da qui a breve. 🔗ilnapolista.it

Se ne parla anche su altri siti

