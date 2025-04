Il prezzo del gas oggi 28 aprile 2025

prezzo del gas oggi 28 aprile 2025Il prezzo del gas al metro cubo stabilito oggi 28 aprile 2025 da ARERA è pari a 0,603157 €Smc (standard metro cubo). Nel mercato libero, invece, il prezzo di un Smc di metano è fissato dai vari fornitori.Come si compone il prezzo del gasIl prezzo del gas in Italia è determinato da diversi fattori, tra cui il costo di approvvigionamento, le spese di trasporto e distribuzione, le tasse e le imposte. ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, stabilisce i prezzi per il Servizio di Tutela, mentre nel mercato libero i fornitori possono applicare tariffe diverse in base alla concorrenza e alle offerte disponibili. La trasparenza dei costi e la comparazione delle tariffe sono elementi fondamentali per i consumatori, che possono così scegliere l’offerta più vantaggiosa. Quifinanza.it - Il prezzo del gas oggi 28 aprile 2025 Leggi su Quifinanza.it Ildel gas28Ildel gas al metro cubo stabilito28da ARERA è pari a 0,603157 €Smc (standard metro cubo). Nel mercato libero, invece, ildi un Smc di metano è fissato dai vari fornitori.Come si compone ildel gasIldel gas in Italia è determinato da diversi fattori, tra cui il costo di approvvigionamento, le spese di trasporto e distribuzione, le tasse e le imposte. ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, stabilisce i prezzi per il Servizio di Tutela, mentre nel mercato libero i fornitori possono applicare tariffe diverse in base alla concorrenza e alle offerte disponibili. La trasparenza dei costi e la comparazione delle tariffe sono elementi fondamentali per i consumatori, che possono così scegliere l’offerta più vantaggiosa.

