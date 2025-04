La Croce Rossa Italiana cerca cinque assistenti sociali | ecco come e quando candidarsi

Croce Rossa Italiana comitato di Caltanissetta ha indetto un bando di disponibilità per cinque assistenti sociali da impiegare per progetti sul territorio provinciale. Il bando di disponibilità è stato pubblicato sul sito internet del comitato di Caltanissetta www.cri.caltanissetta.it, sezione. Agrigentonotizie.it - La Croce Rossa Italiana cerca cinque assistenti sociali: ecco come e quando candidarsi Leggi su Agrigentonotizie.it Lacomitato di Caltanissetta ha indetto un bando di disponibilità perda impiegare per progetti sul territorio provinciale. Il bando di disponibilità è stato pubblicato sul sito internet del comitato di Caltanissetta www.cri.caltanissetta.it, sezione.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Giubileo, a San Pietro 2000 volontari della Croce Rossa Italiana - Ci sono anche loro, i volontari e le volontarie della Croce Rossa Italiana all’appuntamento che, nel fine settimana dell’8 e 9 marzo, è stato organizzato in Vaticano. I volontari in Vaticano Sono stati duemila infatti i volontari della CRI che hanno aderito ai due giorni dedicati... 🔗romatoday.it

“Dal Myanmar immagini devastanti. Vi chiediamo aiuto per la consorella”: l’appello della Croce Rossa Italiana - “Siamo vicini alla popolazione del Myanmar colpita duramente dal terremoto di magnitudo 7,7 che stamattina ha distrutto vite, edifici e infrastrutture gettando nel panico un intero Paese. A questo scopo, per far sentire la nostra vicinanza davanti a questo drammatico evento, abbiamo aperto una raccolta fondi per sostenere le necessità di questa comunità e aiutare la Croce Rossa del Myanmar a far fronte ai bisogni del momento. 🔗ilfattoquotidiano.it

16 anni dal terremoto dell'Aquila, la Croce Rossa italiana vicina alla popolazione "Oggi come allora" - 16 anni fa, poco dopo le tre di notte del 6 aprile, una scossa di magnitudo 6.3 provocò morte, distruzione e sgomento. L’Aquila, città colpita da questo evento sismico, ricorda ancora oggi la paura di quei momenti, le persone che non ci sono più, la sofferenza di tantissime famiglie. Furono più... 🔗ilpescara.it

Ne parlano su altre fonti

La Croce Rossa Italiana cerca cinque assistenti sociali: ecco come e quando candidarsi; La Croce Rossa cerca personale con diploma per il Museo internazionale in Italia; L'ambulatorio della Croce Rossa di viale Malta cerca nuovi infermieri; La Croce Rossa Italiana di Casatenovo alla ricerca di nuove Volontarie e Volontari. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Croce Rossa, l’ambulatorio di viale Malta cerca nuovi infermieri - L’AMBULATORIO CRI DI VIALE MALTA CERCA NUOVI INFERMIERI - L’Ambulatorio della Croce Rossa continua a garantire assistenza sanitaria di base alla ... 🔗piacenzasera.it

La Croce Rossa Italiana di Casatenovo alla ricerca di nuove Volontarie e Volontari - Il Comitato di Croce Rossa Italiana di Casatenovo dà il via ad un nuovo corso di formazione per aspiranti Volontarie ... 🔗casateonline.it

Comitato etico della Croce Rossa Italiana: un nuovo passo verso la trasparenza - La Croce Rossa Italiana ha recentemente annunciato la formazione di un comitato etico composto da figure di spicco del panorama nazionale. Questo gruppo, che include nomi illustri come Marta Cartabia, ... 🔗notizie.it