Temporali e rischio piogge intense | scatta l' allerta gialla su Como Lecco e Bergamo

allerta gialla per rischio Temporali, in particolare su Como, Lecco e Bergamo, per la restante parte della giornata di oggi, sabato 27 aprile. Nel pomeriggio è atteso un graduale aumento dell'instabilità atmosferica. In Lombardia le.

Ancora maltempo sulle regioni italiane: piogge intense con rischio alluvione al Centro e al Sud - Una nuova situazione di allerta meteo sta per colpire le regioni italiane. Ad informare sullo stato meteorologico del momento è Lorenzo Tedici, meteorologo de IlMeteo.it. I bollettini ufficiali emessi dal Dipartimento della Protezione Civile stanno monitorando il potenziale rischio alluvione a causa delle piogge intense e persistenti che si abbatteranno su alcune regioni della penisola nelle prossime ore. 🔗ilfattoquotidiano.it

Temporali e piogge intense: diramata l'allerta meteo - La protezione civile del Friuliu Venezia Giulia ha diramato l'allerta giallo a partire dalla mezzanotte e per tutta la giornata del 15 aprile. Nella giornata di martedì sono previste piogge intense diffuse, piogge localmente molto intense e temporali. Questi eventi potrebbero portare situazioni... 🔗pordenonetoday.it

