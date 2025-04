Torino Elmas fa il punto sul futuro | dalle voci sul ritorno al Napoli al riscatto in granata

Torino, Eljif Elmas fa il punto sul suo futuro, dalle voci sul ritorno al Napoli lo scorso gennaio alle possibilità di un riscatto in granata «E' stato emozionante tornare qui». Inizia così la conferenza stampa di Eljif Elmas ai margini di Napoli Torino. E d'altronde, considerando il passato del macedone, non poteva che essere altrimenti.

