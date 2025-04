Volley femminile quando gioca l’Italia? Tutti gli impegni dalla Nations League ai Mondiali

l'Italia sta per incominciare una lunga estate agonistica, caratterizzata da due competizioni di grande spessore tecnico. La nostra Nazionale di Volley femminile sarà infatti impegnata prima in Nations League e poi ai Mondiali, scendendo in campo dopo aver conquistato la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le ragazze di coach Julio Velasco cercheranno di raggiungere grandi risultati: prima dovranno difendere il titolo in Nations League e poi andranno a caccia del colpaccio iridato dopo il bronzo di tre anni fa.A scaldare i motori ci penseranno due amichevoli contro la Germania: giovedì 8 maggio a Novara e venerdì 9 maggio a Milano. A seguire le tre settimane riservate alla fase preliminare della Nations League: dal 4 all'8 giugno contro USA, Germania, Corea del Sud e Brasile a Rio de Janeiro; dal 18 al 22 giugno contro Bulgaria, Thailandia, Giappone e Cina a Hong Kong; dal 9 al 13 luglio contro Belgio, Serbia, Turchia, Paesi Bassi ad Apeldoorn.

