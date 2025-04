Jacy Jayne la vetta è vicina

Per questo nostro nuovo appuntamento con il mondo di NXT voglio parlarvi della 28enne americana Taylor Grado, che tutti noi conosciamo con il ring name di Jacy Jayne. Il suo stile di lotta è alquanto tecnico e il suo debutto nel pro wrestling è datato 2018, quindi 7 anni di esperienza. Ha iniziato nel mondo delle Indy girando tra American Combat Wrestling, Shine Wrestling, Evolve, Full Impact Pro e World Xtreme Wrestling. Dal 2020 arriva in WWE dove ha avuto una buona carriera nella stable delle Toxic Attraction e successivamente nella Chase U. Soprattutto nelle Toxic Attraction ha avuto ben due regni come NXT Women's Tag Team Champions. Adesso fa parte delle Fatal Influence, e nonostante manchi ancora una vittoria importante per lei, Nyx e Fallon Henley direi che la stable funziona eccome.

TNA: Jacy Jayne sfida Masha Slamovich, ma la campionessa non cede il trono - ?Il 27 marzo 2025, durante l’episodio TNA iMPACT, si è svolto un attesissimo match per il TNA Knockouts World Championship tra la campionessa in carica Masha Slamovich e la sfidante Jacy Jayne. Questo incontro ha segnato il debutto ufficiale di Jacy Jayne in TNA, dopo il suo sorprendente attacco a Masha Slamovich avvenuto la settimana precedente. La rivalità tra le due è iniziata il 20 marzo, quando Jacy ha fatto la sua apparizione non annunciata, aggredendo la campionessa alle spalle e dichiarando così le sue intenzioni di conquistare il titolo. 🔗zonawrestling.net

