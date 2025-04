Rissa durante il match tra Tecchiena e Cisterna | feriti quattro carabinieri

durante una partita di calcio minore, questa volta a Tecchiena. Mentre si giocava la sfida tra i padroni di casa ed il Cisterna Calcio, valevole per il campionato di calcio regionale lazio 1^ categoria, alcune perso ne con il volto travisato ed armate di bastoni. Frosinonetoday.it - Rissa durante il match tra Tecchiena e Cisterna: feriti quattro carabinieri Leggi su Frosinonetoday.it Ancora un episodio di violenzauna partita di calcio minore, questa volta a. Mentre si giocava la sfida tra i padroni di casa ed ilCalcio, valevole per il campionato di calcio regionale lazio 1^ categoria, alcune perso ne con il volto travisato ed armate di bastoni.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Rissa durante il match tra Tecchiena e Cisterna: feriti quattro carabinieri - Ancora un episodio di violenza durante una partita di calcio minore, questa volta a Tecchiena. Mentre si giocava la sfida tra i padroni di casa ed il Cisterna Calcio, valevole per il campionato di calcio regionale lazio 1^ categoria, alcune perso ne con il volto travisato ed armate di bastoni... 🔗frosinonetoday.it

Il wrestler Vince Steele morto per infarto a 39 anni sul ring durante un match, pesava 209 kg ed era soprannominato "The Jurassic Juggernaut" - VIDEO - Steele era un wrestler indipendente. Non era legato a contratti di esclusiva con un’organizzazione specifica. In passato aveva lottato nella Coastal Championship Wrestling (CCW) in Florida Il wrestker Vince Steele è morto a 39 anni a causa di un infarto sul ring durante un match. Era sopranno 🔗ilgiornaleditalia.it

Maxi rissa durante il carnevale di Montebelluna, otto giovani denunciati - Sono otto i giovani, tra cui quattro minorenni, denunciati in stato di libertà dai Carabinieri della Compagnia di Montebelluna per il reato di rissa. Il provvedimento arriva al termine delle indagini avviate dopo i fatti del 23 febbraio scorso, quando nel tardo pomeriggio, durante la sfilata dei... 🔗trevisotoday.it

Cosa riportano altre fonti

Rissa durante il match tra Tecchiena e Cisterna: feriti quattro carabinieri; Rissa tra ultras durante il match tra Tecchiena e Cisterna; Rissa durante la partita del Cisterna: feriti anche quattro carabinieri; Bastoni e volti coperti. Rissa durante la partita del Cisterna. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bastoni e volti coperti. Rissa durante la partita del Tecchiena - Scontri e tafferugli questa mattina allo stadio "Morganti" di Tecchiena, in occasione della gara tra la Polisportiva locale e il Cisterna calcio, partita valevole per la 28esima giornata del campionat ... 🔗ciociariaoggi.it