Sviscerando Viscerale di Mezzosangue

361magazine.com - Sviscerando Viscerale di Mezzosangue Leggi su 361magazine.com Ho scoperto solo di recente cosa si intenda per “a peso morto”. Non è ovviamente vero in senso generale, so credo da un numero piuttosto ingente di anni cosa significa “a peso morto”, ma non mi ero mai interrogato sul perché in effetti il “peso morto” fosse più consistente dell’altro peso. Altro peso che non si chiama “a peso vivo”, per inciso, ma peso e basta, credo. Come non si dice sono mezzo vivo”, per raccontare la versione ottimista dell’essere “mezzo morto”. Un modo più sintetico per dire “a peso morto” è “inerte”. Inerte deriva dal latino, dove la in iniziale nega la seconda parte della parola, come in inattivo, inoperoso, insospettabile, per intendersi, e erte deriva da ars, che nello specifico è la radice di arte come di attività, quindi significa sia senza attività, morto, che, senza arte, fate voi.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Viscerale”: il nuovo album di MezzoSangue fuori il 4 aprile - Esce il 4 aprile “Viscerale”, il nuovo album di MezzoSangue con feat. Gemitaiz, Nayt e Icaro. Ecco la tracklist completa, date dell’in-store e tour autunnale. Indice MezzoSangue torna con “Viscerale” Tracklist “Viscerale” di MezzoSangue Temi, sonorità e collaborazioni Instore tour aprile 2025 “Viscerale Tour” – Autunno 2025 MezzoSangue torna con “Viscerale” Il rapper romano MezzoSangue torna con uno dei progetti più attesi del 2025: “Viscerale”, nuovo album in uscita venerdì 4 aprile per Columbia Records / Sony Music Italia. 🔗.com

Mezzosangue annuncia l’album Viscerale e il tour nei club - Mezzosangue annuncia l’album Viscerale che porterà live nei club il prossimo autunno, il calendario e i biglietti Mezzosangue torna il 4 aprile con il nuovo attesissimo album Viscerale, in fisico nei formati CD e LP (nelle versioni marmorizzato e picture) ? tutti i formati saranno anche autografati ? e in digitale su tutte le piattaforme digitali per Columbia Records / Sony Music Italia. Dopo le collaborazioni con Ultimo sul brano Diluvio Universale e la ripubblicazione di Musica cicatrene, pietra miliare indiscussa dell’hip hop italiano, interamente riprodotto con l’aggiunta della voce di ... 🔗.com

Mezzosangue, la tracklist dell’album Viscerale, feat con Nayt e Gemitaiz - A due giorni dalla sua uscita, ecco la tracklist di Viscerale, il nuovo album di Mezzosangue, artista di spicco della scena urban Viscerale è il nuovo album di MezzoSangue, disponibile da venerdì 4 aprile in fisico nei formati CD, CD autografato, LP (nelle versioni marmorizzato, autografato e picture) e in digitale su tutte le piattaforme digitali per Columbia Records / Sony Music Italia. Tra gli artisti più significativi della scena urban, autore di tracce che sono diventate culto nell’underground dell’hip hop di tutta Italia, MezzoSangue torna dopo anni di attesa con il suo quinto album in ... 🔗.com

Cosa riportano altre fonti

Mezzosangue, il ritorno del rapper mascherato: il nuovo album è “Viscerale”; MezzoSangue: “Siamo nel Medioevo digitale, gli attivisti s’indignano e basta. Serve un social europeo”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

MezzoSangue – Viscerale - Recensione del disco "Viscerale" (Columbia Records/Sony Music Italia, 2025) di MezzoSangue. A cura di Simona Cannì. 🔗impattosonoro.it

Mezzosangue, il ritorno del rapper mascherato: il nuovo album è “Viscerale” - Dopo le collaborazioni con Ultimo sul brano Diluvio universale e la ripubblicazione di Musica cicatrene, album considerato una pietra miliare dell’hip hop italiano, riprodotto con l’aggiunta della ... 🔗msn.com

MezzosangueViscerale2025 - Rap - MezzoSangue sforna il suo quinto disco in studio, Viscerale, e torna a convincere gli amanti del genere. Non è osannato come Marra o i Dogo, non fa parte dell'ondata Trap, ma ha una fan base solida, ... 🔗rockit.it