Figlie invisibili tra bullismo e burocrazia | storie d' amore e di lotta delle famiglie con adolescenti transgender

transgender. La. Ravennatoday.it - Figlie "invisibili" tra bullismo e burocrazia: storie d'amore e di lotta delle famiglie con adolescenti transgender Leggi su Ravennatoday.it Lo scorso 16 aprile una sentenza shock della Corte suprema britannica ha stabilito che la definizione giuridica di 'donna' sia solo quella che si basa sul sesso biologico e non sul documento che riconosce giuridicamente un eventuale cambio di genere, come avviene per le donne. La.

"Tracce di Invisibili”- figlie dell'epoca - Terzo appuntamento della rassegna “Tracce di Invisibili” dedicata ai diritti umani. Giovedì 20 marzo 2025 alle ore 21.15 al Brillante - Nuovo Teatro Lippi (Via Fanfani 16, Firenze) andrà in scena “Figlie dell’epoca - Donne di pace in tempo di guerra" di e con Roberta Biagiarelli. Lo spettacolo... 🔗firenzetoday.it

"Il club delle figlie cattive", Montfort e le donne che hanno smesso di fare le brave - Non è un manifesto politico, ma ogni pagina contiene un atto politico: nominare le ferite e mettere in scena il non detto. Vanessa Montfort, scrittrice e giornalista, autrice del bestseller Donne che comprano fiori, lo fa con precisione chirurgica mentre ci trascina in un'indagine intima e collettiva sulle complesse relazioni tra due generazioni di donne, le madri di oggi – spesso femministe della prima ora – che si confrontano con figlie che quelle libertà che loro pretendevano le hanno potute finalmente esercitate. 🔗liberoquotidiano.it

Cina: portavoce, Paese non accettera’ mai massima pressione, bullismo USA - Gli Stati Uniti continuano a imporre dazi e a esercitare la massima pressione sulla Cina, cosa a cui la Cina si oppone fermamente, e la Cina non accettera’ mai questo tipo di bullismo, ha dichiarato oggi il portavoce del ministero cinese degli Esteri. Il portavoce Lin Jian ha formulato queste osservazioni durante un briefing quotidiano con la stampa in risposta a una richiesta di commentare l’annuncio degli Stati Uniti di voler imporre un dazio del 104% sulle merci cinesi. 🔗romadailynews.it

«Mio figlio voleva uccidersi, ce ne andiamo», il papà denuncia il bullismo e vuole ritirarlo dalla classe, ma la scuola dice no - Lo sfogo del padre, raccolto da Il Giorno, che ha deciso di denunciare l’accaduto e ritirare il figlio dal liceo scientifico Galilei di Crema mette in luce la gravità del fenomeno del bullismo ... 🔗msn.com