Attività sportiva all’aperto | i migliori consigli per prevenire gli infortuni

Attività fisica praticata all'aperto è una abitudine salutare e utile per mantenere in equilibrio corpo e mente. Esporsi alla luce naturale stimola la produzione di vitamina D, fondamentale per ossa forti e un sistema immunitario efficiente, mentre il movimento regolare favorisce la produzione di endorfine, molecole responsabili del buonumore e del benessere psicofisico generale.Tuttavia, per godere appieno dei benefici dell'allenamento outdoor, è essenziale seguire alcune regole che permettano di prevenire gli infortuni e affrontare ogni sessione in sicurezza.Come evitare di infortunarsiEvitare traumi durante l'Attività fisica richiede un approccio attento e graduale.Una delle pratiche più efficaci è il riscaldamento, da svolgere per almeno 10-15 minuti prima dell'esercizio vero e proprio: attivare i gruppi muscolari più grandi, per poi passare a movimenti più specifici, permette alle articolazioni di lubrificarsi e ai muscoli di prepararsi allo sforzo, riducendo il rischio di contratture o stiramenti.

