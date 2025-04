Sorpasso Napoli in vetta! McTominay stende il Torino con una doppietta e ora è primo in solitaria a 4 giornate dalla fine

Napoli batte il Torino con la doppietta di McTominay e stacca l’Inter in classifica: +3 a quattro giornate dal termine Il Napoli risponde con grande maturità all’entusiasmo travolgente della città e, approfittando della sconfitta dell’Inter, supera il Torino senza tremare. La squadra di Antonio Conte, guidata dalla doppietta di McTominay, dimostra personalità da scudetto: . Calcionews24.com - Sorpasso Napoli in vetta! McTominay stende il Torino con una doppietta e ora è primo in solitaria a 4 giornate dalla fine Leggi su Calcionews24.com Ilbatte ilcon ladie stacca l’Inter in classifica: +3 a quattrodal termine Ilrisponde con grande maturità all’entusiasmo travolgente della città e, approfittando della sconfitta dell’Inter, supera ilsenza tremare. La squadra di Antonio Conte, guidatadi, dimostra personalità da scudetto: .

Doppietta di McTominay stende il Torino, il Napoli in vetta a +3 sull’Inter - (Adnkronos) – Il Napoli non spreca l’occasione di allungare in vetta alla Serie A. Gli azzurri sfruttano al meglio il ko dell’Inter con la Roma, sconfiggendo per 2-0 il Torino tra le mura amiche del ‘Maradona’ grazie alla doppietta di McTominay che permette alla squadra di Conte di portarsi in vetta alla Serie A con 74 punti, 3 in più dei nerazzurri. I granata restano invece fermi in decima posizione a quota 43. 🔗.com

McTominay affonda il Torino, il Napoli è da solo in vetta - NAPOLI (ITALPRESS) – Il Napoli approfitta dello scivolone dell'Inter e si riprende la vetta solitaria della classifica della Serie A, a quattro giornate dalla fine. Gli uomini di Antonio Conte superano 2-0 il Torino nel match del “Maradona”: decide la doppietta di Scott McTominay. I padroni di casa partono subito forte, creando grosse difficoltà ai granata prima con un batti e ribatti nell'area avversaria e poi con un errore di Milinkovic-Savic sulla pressione di Lukaku, su cui è decisivo il salvataggio di Maripan. 🔗iltempo.it

Pagelle Napoli-Torino 2-0: McTominay fenomenale, Conte si prende la vetta a +3 sull’Inter - Una doppietta di Scott McTominay permette al Napoli di battere il Torino 2-0 e di salire a +3 sull’Inter in vetta alla classifica. Dopo la sconfitta dei nerazzurri contro la Roma, Antonio Conte diventa padrone del proprio destino a quattro giornate dalla fine del campionato. Protagonista è lo scozzese, che sblocca il risultato al 7? con un inserimento su assist di Anguissa. Un gol in fotocopia a quello del 41?: stavolta l’assist è di Politano, ma il guizzo vincente in area è sempre di McTominay, che sale così a quota 11 gol in Serie A. 🔗sportface.it

Il sorpasso: Torino al tappeto, il Napoli in vetta - Ne resterà soltanto uno. Il Napoli si esalta al suo delle cornamuse scozzesi, stacca l’Inter in classifica e vola da sola al comando grazie all’highlander McTominay. La ... 🔗ilmattino.it

Napoli-Torino 2-0, le pagelle: McTominay (8) straripante, Politano (7) una garanzia, Elmas (6) ci prova - Il Napoli torna in vetta alla classifica: sorpasso sull'Inter grazia alla vittoria per 2-0 sul Torino firmata Scott McTominay. Lo scozzese segna due ... 🔗msn.com

Napoli-Torino 2-0, è fuga Scudetto! McTominay fa volare gli azzurri, gli highights - Il Napoli vince contro il Torino e si issa in vetta alla classifica. Gli azzurri escono dal momento di difficoltà e rilanciano con forza il proprio. 🔗tuttomercatoweb.com