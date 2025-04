Graduatorie terza fascia ATA oggi al via le domande per sciogliere la riserva Inserimento CIAD fino al 9 maggio

oggi lunedì 28 aprile aprono i termini per sciogliere la riserva in graduatoria terza fascia ATA. Gli aspiranti devono dichiarare di aver conseguito la CIAD, certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, requisito necessario per rimanere in graduatoria e richiesto a tutti i profili ad eccezione del collaboratore scolastico.L'articolo Graduatorie terza fascia ATA, oggi al via le domande per sciogliere la riserva. Inserimento CIAD fino al 9 maggio . Leggi su Orizzontescuola.it Dalunedì 28 aprile aprono i termini perlain graduatoriaATA. Gli aspiranti devono dichiarare di aver conseguito la, certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, requisito necessario per rimanere in graduatoria e richiesto a tutti i profili ad eccezione del collaboratore scolastico.L'articoloATA,al via leperlaal 9

