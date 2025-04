Sciopero dei treni per 24 ore si ferma l’Italia | cerchiate questa data

Sciopero complica i piani sul panorama italiano. La situazione è tutt'altro che semplice, Italia in panne totale. Mancano pochi giorni al mese di Maggio e si preannuncia una mensilità infuocata per quel che riguarda gli scioperi con una situazione piuttosto delicata e molto complicata. Non c'è solo uno Sciopero ma una serie ed il . L'articolo Sciopero dei treni per 24 ore, si ferma l'Italia: cerchiate questa data Temporeale Quotidiano.

Treni, nuovo sciopero di 24 ore in arrivo a maggio - Nuovo sciopero dei treni in arrivo a maggio. Tra il 5 e il 6 maggio è infatti in programma lo sciopero del personale delle imprese del comparto ferroviario indetto dal sindacato Usb Lavoro Privato, e inizialmente programmato per venerdì 11 aprile. L'agitazione, passata da 23 a 24 ore, è stata... 🔗novaratoday.it

Sciopero treni 19 marzo 2025, ecco orari, fasce garantite per Trenitalia, Italo, Trenord e come chiedere il rimborso; stop ridotto da 24 a 8 ore in tutta italia - Il 19 marzo sciopero nazionale di 8 ore del personale FS: possibili ritardi e cancellazioni su Trenitalia, Trenord e Tper; garantiti solo i servizi minimi essenziali Lo sciopero treni 19 marzo 2025 è stato ridotto da 24 a 8 ore in tutta Italia e includerà il personale del Gruppo FS Italiane, 🔗ilgiornaleditalia.it

Arriva un nuovo sciopero dei treni il 18 e 19 marzo, a rischio i trasporti per 24 ore: gli orari - L’annuncio di Ferrovie della Stato (Trenitalia e Trenord), ma anche altri operatori (come ad esempio Italo) possono essere coinvolti. L’agitazione è prevista dalle ore 21 di martedì 18 alle ore 21 di mercoledì 19 marzo 2025. A proclamare lo stop è Usb Lavoro Privato.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Sciopero dei treni 11 e 12 aprile, a rischio stop di 24 ore: orari garantiti Trenitalia e motivazioni - Il weekend che sta per iniziare si apre con uno sciopero nazionale di 24 ore che rischia di paralizzare il sistema ferroviario italiano. Tra oggi 11 aprile e domani 12 aprile 2025, il personale di ... 🔗fanpage.it

Sciopero treni 11 e 12 aprile, revocato lo stop: cosa è successo - Il sindacato Si Cobas ha indetto uno sciopero generale di 24 ore, dalle 00:00 alle 23:59 ... dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. Lo sciopero non interessa i treni a Lunga ... 🔗msn.com

Scioperi a maggio 2025, il calendario completo - Sono ben 13 le giornate in cui ci sarà almeno uno sciopero a maggio 2025. Di seguito la lista completa delle agitazioni riguardanti mezzi pubblici, treni e aerei ... 🔗quifinanza.it