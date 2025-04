In Piazza Ordelaffi per leggere la Costituzione | si riuniscono gli ' Innamorati della democrazia e della libertà'

Piazza Ordelaffi, si terrà il secondo presidio degli 'Innamorati della democrazia e della libertà'. "L'appello nasce dall'aver constatato che in questo periodo in Parlamento c'è un insieme di leggi e di proposte di legge potenzialmente rischioso per la nostra Costituzione che. Forlitoday.it - In Piazza Ordelaffi per leggere la Costituzione: si riuniscono gli 'Innamorati della democrazia e della libertà' Leggi su Forlitoday.it Martedì, alle 18 in, si terrà il secondo presidio degli ''. "L'appello nasce dall'aver constatato che in questo periodo in Parlamento c'è un insieme di leggi e di proposte di legge potenzialmente rischioso per la nostrache.

Ne parlano su altre fonti

Sciopero dei magistrati, la protesta delle toghe contro la riforma Nordio: a Roma in piazza con Coccarde e Costituzione - Con le coccarde tricolori sulle toghe e una copia della Costituzione tra le mani, oggi i magistrati italiani si fermano per protestare contro la riforma Nordio sulla separazione delle carriere che, dopo l’approvazione in prima lettura alla Camera, è ora all’esame della Commissione Affari costituzionali del Senato. “Difendiamo la Costituzione” Da Nord a Sud i magistrati incroceranno le braccia per uno sciopero “a difesa della Costituzione”. 🔗lanotiziagiornale.it

Torna la raccolta firme in piazza della Rinascita per il "Gazebo della Costituzione" - La raccolta firme si terrà sabato 8 marzo dalle ore 17,00 alle ore 20,00 nel “Gazebo della Costituzione” sarà a Pescara in piazza della Rinascita angolo via Nicola Fabrizi. Il Gazebo della Costituzione è una iniziativa del movimento "Difendiamo la Costituzione.it" di Pescara (www... 🔗ilpescara.it

Il pusher dei vip non va in pensione. Piazza del Fico è il suo "ufficio", gli albanesi i nuovi soci - Settantanni e nessuna voglia di smettere. Massimo Buzzi, natali di Bracciano, ma di fatto a Roma da sempre, è stato ed è un punto di riferimento per chi vuole comprare la droga, cocaina soprattutto, nella zona della movida. Tra il centro e la Roma "bene", per anni, si è dato un gran da fare. Una... 🔗romatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

In Piazza Ordelaffi per leggere la Costituzione: si riuniscono gli 'Innamorati della democrazia e della libertà'; Innamorati della democrazia e della libertà, presidio a Forlì; Giovedì 31 ottobre è sciopero dei settori della Conoscenza: le iniziative nelle città; 2 giugno, Forlì ha celebrato sabato la Festa della Repubblica. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Forlì: presidio “Innamorati della democrazia e della libertà” - Il 24 marzo 2025, alle ore 18:00 in piazza Ordelaffi a Forlì ... pubblicamente gli articoli della Costituzione, oramai divenuta un documento “eversivo”. Ogni partercipanti munito della Costituzione è ... 🔗pressenza.com