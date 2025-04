Prove equipollenti Esami di Stato II grado | ruolo del CdC modalità di adattamento strumenti compensativi esempi documenti Il vademecum dell’USR Lombardia

Prove equipollenti per gli studenti con disabilità rappresenta un punto essenziale per garantire l'equità nelle valutazioni finali nel secondo ciclo di istruzione. Il vademecum elaborato dalla scuola Polo per l'inclusione di Lecco, in collaborazione con esperti tecnici, propone indicazioni operative per una corretta predisposizione di tali Prove, basandosi sui riferimenti normativi vigenti.

