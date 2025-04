Lewis Hamilton ha inaugurato il nuovo store di Fanatics Collectibles a Londra con un Patek Philippe da sogno al polso

Regent Street si è trasformata nel cuore pulsante della cultura sportiva e dello stile per l'inaugurazione ufficiale del nuovo store Fanatics Collectibles. Un evento attesissimo che ha attirato a Londra appassionati e curiosi, anche per la presenza quasi a sorpresa di Lewis Hamilton. Al centro del nuovo store Fanatics Collectibles si trova infatti una vetrina dedicata alle carte più rare (apprezzata anche dallo stesso Hamilton), una suite per creare carte personalizzate, corner educativi interattivi mentre, nel cuore del negozio, sono in vendita carte da collezione dei brand Topps, Merlin e Match Attax, memorabilia firmati e capi esclusivi. Completano l'esperienza eventi community-driven, serate di scambio e sessioni di firma con atleti. L'evento, che ha saputo fondere sport, moda e cultura pop in un'atmosfera elettrizzante, ha trasformato la classica cerimonia d'apertura in un vero e proprio fashion moment.

