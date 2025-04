Beautiful Anticipazioni Trama Puntate 5-11 Maggio 2025 | Steffy Molla un Pugno a Sheila!

Beautiful Anticipazioni Trama Puntate da lunedì 5 a domenica 11 Maggio 2025: Steffy affronta Sheila. Ridge restituisce l'ufficio ad Eric. Beautiful Anticipazioni: Eric, grazie al sacrificio di Ridge, ritorna ad essere il padrone della Forrester Creations. Steffy Molla un Pugno in faccia a Sheila che non reagisce all'affronto! Taylor e Brooke si scontrano a causa di Hope e Thomas! Tensioni, sfide, amori ritrovati e tante lacrime nei prossimi appuntamenti della soap americana! Le Anticipazioni Beautiful, sulla Trama delle Puntate in onda da lunedì 5 Maggio a domenica 11 Maggio 2025, promettono appuntamenti da non perdere! Gli spoiler svelano che Ridge consegnerà lo scettro della vittoria ad Eric dopo aver appreso della sua malattia. Il patriarca ritornerà così nel suo ufficio, ripristinato come lo aveva lasciato un tempo dal figlio.

