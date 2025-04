OBBLIGO O VERITÀ | ALESSIA MARCUZZI E QUELL’OSPITE MOLTO DISCUSSO NELL’ULTIMA PUNTATA

"OBBLIGO o VERITÀ" saluta il pubblico. Il talk show di Rai2 condotto da ALESSIA MARCUZZI conclude la sua prima stagione con tanti ospiti, a partire da uno MOLTO DISCUSSO.Parliamo del re del porno Rocco Siffredi, al centro delle cronache dopo le pesanti accuse rivolte da diverse attrici alle Iene su Italia 1 tra presunte violenze e prevaricazioni sul set.Le giovani attrici Lera, Gloria e Ophelia Dust accusano Rocco Siffredi di violenza fisica e psicologica durante le riprese: "Sputava addosso, uno stupro". Lui respinge con fermezza.Torniamo a "Obbbligo o VERITÀ" che vede nel parterre dell'ultima PUNTATA anche Sabrina Salerno, Nicola Ventola, i comici Nuzzo e Di Biase e la scrittrice Barbara Alberti. Non è finita.E ancora ospiti della MARCUZZI il conduttore tv Tommaso Zorzi, la ballerina e conduttrice Lorella Boccia e Herbert Ballerina, tutti insieme lunedì 28 aprile in prima serata su Rai2.

