Quanto guadagnano i cardinali dopo i tagli di Papa Francesco

Papa Francesco, la Chiesa si prepara a un nuovo Conclave. Mentre gli occhi del mondo sono puntati sulla scelta del successore, emerge anche un altro tema, meno noto: Quanto guadagnano oggi i cardinali chiamati a eleggere il nuovo Pontefice?Papa Francesco ha voluto imprimere al suo pontificato una svolta all’insegna della sobrietà e della trasparenza. Una scelta che ha avuto effetti concreti anche sulle retribuzioni della Curia Romana, ridimensionate per adattarsi a una visione di Chiesa meno opulenta e più vicina ai bisogni reali.Gli stipendi dei cardinali dopo i tagliFino al 2021, i cardinali in servizio nella Curia percepivano stipendi mensili compresi tra 4.000 e 5.500 euro. Con il decreto firmato da Francesco a marzo 2021, in piena pandemia, è arrivata una sforbiciata: riduzione del 10% sugli stipendi, accompagnata da ulteriori ritocchi alle indennità accessorie. Quifinanza.it - Quanto guadagnano i cardinali dopo i tagli di Papa Francesco Leggi su Quifinanza.it Con la morte di, la Chiesa si prepara a un nuovo Conclave. Mentre gli occhi del mondo sono puntati sulla scelta del successore, emerge anche un altro tema, meno noto:oggi ichiamati a eleggere il nuovo Pontefice?ha voluto imprimere al suo pontificato una svolta all’insegna della sobrietà e della trasparenza. Una scelta che ha avuto effetti concreti anche sulle retribuzioni della Curia Romana, ridimensionate per adattarsi a una visione di Chiesa meno opulenta e più vicina ai bisogni reali.Gli stipendi deiFino al 2021, iin servizio nella Curia percepivano stipendi mensili compresi tra 4.000 e 5.500 euro. Con il decreto firmato daa marzo 2021, in piena pandemia, è arrivata una sforbiciata: riduzione del 10% sugli stipendi, accompagnata da ulteriori ritocchi alle indennità accessorie.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cardinali, quanto guadagnano? Il nuovo stipendio dopo il taglio voluto da Papa Francesco per ridurre le spese - I cardinali sono le "star" del momento. Dopo la morte di Papa Francesco, si sono riuniti a Roma e si stanno preparando a eleggere il nuovo pontefice. Lo faranno a maggio durante il... 🔗leggo.it

Quale Papa dopo Francesco? Ecco chi sono i cardinali in corsa - Roma, 22 aprile 2025- Quali e quanti sono i cardinali papabili? La corsa alla successione di Papa Francesco non è ancora formalmente aperta ma i nomi dei candidati possibili al soglio pontificio, quelli che sulla carta sono più accreditati, sono almeno 15 secondo una lista pubblicata dalla Afp. La lista può non essere esaustiva, e tra questi ci sono nomi più caldi di altri, su tutti gli italiani Parolin, Zuppi e Pizzaballa, il filippino Tagle e il congolese Ambongo Besungu, ma da questi nomi si parte in vista del Conclave. 🔗cdn.ilfaroonline.it

Tagli Usaid, studentesse costrette a tornare in Afghanistan dopo lo stop alle borse di studio Usa - Oltre 80 donne afghane, fuggite dal regime talebano per continuare gli studi in Oman, rischiano ora di essere rimandate in Afghanistan. La causa è il drastico taglio ai finanziamenti delle borse di studio da parte dell’amministrazione Trump, che ha interrotto i fondi destinati agli aiuti esteri. Le borse di studio, finanziate dall’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID), rappresentavano per queste ragazze l’unica opportunità di proseguire gli studi superiori, che sono vietati dal regime talebano. 🔗ilfattoquotidiano.it

Cosa riportano altre fonti

Quanto guadagnano i cardinali dopo i tagli di Papa Francesco; Cardinali, quanto guadagnano? Il nuovo stipendio dopo il taglio voluto da Papa Francesco per ridurre le spese; Quanto guadagnano il Papa e i cardinali? Gli stipendi dei vertici della Chiesa, tra rinunce e austerità; Cardinali, quanto guadagnano e il taglio di stipendio voluto da Papa Francesco per ridurre le spese. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Quanto guadagnano i cardinali dopo i tagli di Papa Francesco - Con la riforma di Papa Francesco, gli stipendi nella Chiesa sono cambiati: i cardinali guadagnano circa 5mila euro al mese, i vescovi 3mila e i sacerdoti 1.200 euro ... 🔗quifinanza.it

Quanto guadagnano i Cardinali Cardinali, il nuovo stipendio dopo il taglio deciso da Papa Francesco - Quanto guadagnano i Cardinali Cardinali, il nuovo stipendio dopo il taglio deciso da Papa Francesco I cardinali si preparano a eleggere il nuovo Papa a maggio: a quanto ammonta il loro stipendio ... 🔗bigodino.it

Cardinali, quanto guadagnano? Il nuovo stipendio dopo il taglio voluto da Papa Francesco per ridurre le spese - I cardinali sono le "star" del momento. Dopo la morte di Papa Francesco, si sono riuniti a Roma e si stanno preparando a eleggere il nuovo pontefice. Lo faranno a maggio durante ... 🔗msn.com