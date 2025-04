Abusi su minori | don Samuele Marelli sospeso dal sacerdozio per 5 anni

Samuele Marelli, sacerdote originario di Novedrate (Como), già vicario della comunità pastorale San Giovanni Paolo II di Seregno e responsabile della pastorale giovanile cittadina, è stato condannato in primo grado dal tribunale ecclesiastico. È stato riconosciuto colpevole di atti sessuali. Quicomo.it - Abusi su minori: don Samuele Marelli sospeso dal sacerdozio per 5 anni Leggi su Quicomo.it Don, sacerdote originario di Novedrate (Como), già vicario della comunità pastorale San GiovPaolo II di Seregno e responsabile della pastorale giovanile cittadina, è stato condannato in primo grado dal tribunale ecclesiastico. È stato riconosciuto colpevole di atti sessuali.

Don Samuele Marelli accusato di abusi sessuali su minori: le prime denunce sono arrivate nel 2023 - Sul caso sui presunti abusi sessuali del sacerdote indaga anche Procura di Monza. Le prime segnalazioni sono arrivate dagli educatori dell'oratorio di Seregno (Monza e Brianza)

La pietra dello scandalo. Abusi sui minori a Seregno. Don Samuele condannato - Per 5 anni non potrà fare il prete. Per dieci non potrà nemmeno confessare. Per tutta la vita non potrà avere a che fare con altri ragazzini. In attesa dell'inchiesta penale aperta alla Procura di Monza, ci è andato giù pesante il Tribunale ecclesiastico con don Samuele Marelli, il sacerdote in servizio per anni a Seregno e sospeso per presunte molestie nei confronti dei ragazzi che frequentavano l'oratorio.

Abusi sessuali sui minori, inchiesta su don Samuele Marelli, ex direttore Fom, già sospeso nel 2024 con processo canonico - La Procura di Monza ha aperto un'indagine sull'ex responsabile degli oratori milanesi; la Chiesa era a conoscenza dei fatti già dal 2018 ma il don è stato allontanato solo lo scorso anno La Procura di Monza ha aperto un'inchiesta su don Samuele Marelli, classe 1976, ex dirigente degli oratori

La pietra dello scandalo. Abusi sui minori a Seregno. Don Samuele condannato - In primo grado il Tribunale ecclesiastico ha stabilito pene molto severe: proibizione perpetua a contatti coi ragazzi. Per 5 anni niente attività sacerdotale.

Abusi su alcuni minori in oratorio, prete condannato nel processo canonico - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Don Samuele Marelli "colpevole" di abusi, condannato dal Tribunale ecclesiastico: interdizione a esercitare e confessare - "Colpevole" di atti sessuali con minori, ma anche di una persona maggiorenne con l'abuso di autorità. È la sentenza del Tribunale ecclesiastico regionale per don Samuele Marelli, già vicario della com ...