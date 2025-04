Carpi - Sestri Levante 0-2 | Un Carpi spuntato e distratto cede al Sestri Levante

Carpi chiude con una sconfitta casalinga col Sestri Levante la sua prima stagione in serie C targata Lazzaretti, i liguri si guadagnano i. Modenatoday.it - Carpi - Sestri Levante 0-2 | Un Carpi spuntato e distratto cede al Sestri Levante Leggi su Modenatoday.it Nessun regalo ma tanti errori. Leziosità nel palleggio, poca cattiveria in generale e un paio di distrazioni in difesa hanno determinato lo 0-2 finale. Ilchiude con una sconfitta casalinga colla sua prima stagione in serie C targata Lazzaretti, i liguri si guadagnano i.

Carpi - Sestri Levante 0-2 | Un Carpi spuntato e distratto cede al Sestri Levante - Decidono nella ripresa Clemenza e Valentini. Liguri ai playout, i biancorossi con la testa altrove. Futuro tutto da programmare ... 🔗modenatoday.it

