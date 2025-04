Cara Bonino le sue fisse stiano fuori dalla Chiesa

Cara Emma Bonino, le scrivo questa cartolina perché ho letto che si propone di portare avanti le battaglie di papa Francesco. Lo ha confidato alla Stampa. Il pontefice le avrebbe detto: «Io sono vecchio, sto per morire, ma tu sei giovane: sbrigati a guarire e a portare avanti le nostre idee». E noi non abbiamo alcuna intenzione di dubitare delle parole del Santo Padre. Ci permettiamo soltanto di ricordarle, sommessamente, che le idee del Papa non sono proprio uguali uguali alle sue. Laverita.info - Cara Bonino, le sue fisse stiano fuori dalla Chiesa Leggi su Laverita.info Emma, le scrivo questa cartolina perché ho letto che si propone di portare avanti le battaglie di papa Francesco. Lo ha confidato alla Stampa. Il pontefice le avrebbe detto: «Io sono vecchio, sto per morire, ma tu sei giovane: sbrigati a guarire e a portare avanti le nostre idee». E noi non abbiamo alcuna intenzione di dubitare delle parole del Santo Padre. Ci permettiamo soltanto di ricordarle, sommessamente, che le idee del Papa non sono proprio uguali uguali alle sue.

