Mediobanca lancia l' offerta su Banca Generali mossa nel risiko della finanza

MedioBanca presenta un'offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni di Banca Generali per un valore di 6,3mld di euro, corrisposto interamente in azioni di Assicurazioni Generali. Lo si legge in una nota che di fatto rappresenta la risposta di MedioBanca al risiko Bancario dopo l'offerta pubblica di scambio del Monte dei Paschi. "L'operazione imprime una forte accelerazione all'esecuzione del Piano 'One brand - One culture' trasformando il Gruppo MedioBanca in un leader nel Wealth Management per attivi in gestione (€ 210mld TFA), ricavi (€ 2mld), capacità di crescita (oltre €15mld NNM annui)", si legge nella nota che espone l'Ops che equivale un pacchetto del 13,1%. . "Tramite una massiccia riallocazione del capitale nel WM, l'aggregazione consente l'evoluzione del rapporto tra MedioBanca e Generali che da finanziario si trasforma in una forte partnership industriale MedioBanca si prefigge di rinnovare il rapporto di collaborazione esistente tra Generali e Banca Generali nella Bancassicurazione e nell'asset management, estendendolo al nuovo perimetro di MBWM.

