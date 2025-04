Imolese travolge Zenith Prato 5-1 e blinda il sesto posto

Imolese 5 Zenith Prato 1Imolese: Salgado (35'st Gasperini); Ballanti (1'st Cocchi), Dall'Osso, De Chiara, Brandi (25'st Manzoni), Vlahovic, Pierfederici, Manes (19'st Gasperoni), Garavini, Raffini (4'st Melloni). A disp. Nistor, Ale, Penida, Maltoni. All. D'Amore.Zenith Prato: Brunelli; Perugi (3'st Messini), Cela (35'st Casini), Pupeschi, Toci (17'st Cecchi), Fiaschi, Saccenti, Nistri, Toccafondi (8'st Rosi), Cellai (25'st Mertiri), Falteri. A disp: Landini, Fiore, Longo, Moussaid. All. Settesoldi.Arbitro: Graziano di Rossano.Reti: 3'pt Brandi (I), 12'pt Raffini (I), 20'pt Garavini (I), 34'pt Saccenti (Z), 13'st Manes (I), 31'st Melloni (I).Note: ammoniti Perugi (Z), Ballanti (I), Fiaschi (I), espulso Pupeschi al 39'st per gomitata a Melloni.Cinque gol allo Zenith Prato per blindare il sesto posto.

