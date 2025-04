Funivia Faito il presidente di Eav De Gregorio | No al giustizialismo

Napoli, funivia Faito: precipita la cabina a monte dopo il salvataggio del mezzo a valle. Il presidente Eav: “Una tragedia” - NAPOLI – Dopo il salvataggio dei passeggeri della prima cabina, quella a valle, dopo la rottura del cavo della funivia del Faito, si cercano le persone che si trovavano a bordo della cabina precipitata a monte del percorso che da Castellammare di Stabia porta alla vetta. Non è chiaro se all’interno fossero presenti 4 o 5 […] L'articolo Napoli, funivia Faito: precipita la cabina a monte dopo il salvataggio del mezzo a valle. 🔗.com

Funivia Monte Faito, parla Umberto de Gregorio, presidente dell’Eav: “La cabina non si è fermata”. Il suo post - Parla Il presidente dell’ente che gestisce la struttura. “La cabina è avanzato fino al pilone successivo, perché la cabina a valle si è fermata e non ci sono stati morti. Sono scesi in sicurezza. La cabina a monte purtroppo non si è fermata e si ritiene che si sia schiantata a tutta velocità sul pilone successivo. E di lì la tragedia ” Lo ha dichiarato Umberto de Gregorio, presidente dell’Eav, l’azienda di trasporto regionale che gestisce la funivia del Monte Faito, a Castellamare di Stabia (Napoli), dove, ieri, giovedì 17 aprile, si è verificato l’incidente in cui sono morte 4 ... 🔗dayitalianews.com

