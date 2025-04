Magia e fantasia al via con ONIRIA a Mercogliano

Mercogliano (AV) ONIRIA – Il Festival dei Mondi Immaginari, l'evento pensato per regalare ai più piccoli (e non solo) pomeriggi di pura meraviglia tra spettacoli, animazione e tante sorprese. Ha preso ufficialmente il via domenica 27 aprile presso lo store Iperbimbo di Torrette di Mercogliano (AV) – Il Festival dei Mondi Immaginari, l'evento pensato per regalare ai più piccoli (e non solo) pomeriggi di pura meraviglia tra spettacoli, animazione e tante sorprese.

