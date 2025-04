Sparatoria a Monreale fermato 19enne | rissa dopo rimprovero per alta velocità

Sarebbe scoppiata per un banale rimprovero dovuto all'alta velocità dello scooter in pieno centro a Monreale (Palermo) la rissa sfociata nella Sparatoria costata la vita a tre giovani ragazzi. E' quanto emerge dalla ricostruzione fatta dagli inquirenti dopo una giornata intensa di indagini serrate che in nottata ha portato al fermo i un 19enne.

