Yamal contro l’Inter la 100a presenza nel Barcellona | il confronto a 17 anni con Messi e CR7

Yamal toccherà quota 100 presenze con il Barcellona nella sfida all’Inter: il confronto a 17 anni con Messi e Cristiano Ronaldo Yamal, contro l’Inter la 100a presenza nel Barcellona: il confronto a 17 anni con Messi e CR7 (LaPresse) – SerieANews.comCi auguriamo non si tratti di una meteora, che non chiuda la carriera con rimpianti e rimorsi come è stato per Neymar. Il brasiliano aveva sconvolto tutti con il suo talento, era stato accostato a Messi e Cristiano Ronaldo, ma la seconda parte della sua carriera non ha mantenuto le aspettative. Mai un Mondiale, mai un Pallone d’Oro.E poi c’è Mbappé, che viaggia verso i 27, anche lui già eroe a quasi 19 con un Mondiale vinto con la Francia. Poi nulla, le delusioni agli Europei, nessuna Champions o Pallone d’Oro. Ci sarà ancora tempo, ma la sua avventura sta riservando meno gioie di quanto ci si potesse aspettare 6-7 anni fa. Serieanews.com - Yamal, contro l’Inter la 100a presenza nel Barcellona: il confronto a 17 anni con Messi e CR7 Leggi su Serieanews.com Laminetoccherà quota 100 presenze con ilnella sfida al: ila 17cone Cristiano Ronaldolanel: ila 17cone CR7 (LaPresse) – SerieANews.comCi auguriamo non si tratti di una meteora, che non chiuda la carriera con rimpianti e rimorsi come è stato per Neymar. Il brasiliano aveva sconvolto tutti con il suo talento, era stato accostato ae Cristiano Ronaldo, ma la seconda parte della sua carriera non ha mantenuto le aspettative. Mai un Mondiale, mai un Pallone d’Oro.E poi c’è Mbappé, che viaggia verso i 27, anche lui già eroe a quasi 19 con un Mondiale vinto con la Francia. Poi nulla, le delusioni agli Europei, nessuna Champions o Pallone d’Oro. Ci sarà ancora tempo, ma la sua avventura sta riservando meno gioie di quanto ci si potesse aspettare 6-7fa.

