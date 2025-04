Scivola lungo il sentiero e resta ferita | escursionista finisce in ospedale

lungo il sentiero e si ferisce. Protagonista dell'incidente un'escursionista di 76 anni originaria della provincia di Siena. La donna è stata soccorsa da una squadra del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Lazio. Il fatto in località Ponte dei Santi nel comune di Collepardo. . Frosinonetoday.it - Scivola lungo il sentiero e resta ferita: escursionista finisce in ospedale Leggi su Frosinonetoday.it Cadeile si ferisce. Protagonista dell'incidente un'di 76 anni originaria della provincia di Siena. La donna è stata soccorsa da una squadra del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Lazio. Il fatto in località Ponte dei Santi nel comune di Collepardo. .

