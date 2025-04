Ilveggente.it - Like a iosa per la posa killer: tutti pazzi per la tennista, incluso Djokovic

Anche Novakha ammirato e apprezzato lastatuaria della sua fortissima collega: tempesta die di commenti per la campionessa.Ha superato in scioltezza il primo turno, ma non è riuscita a fare altrettanto bene al secondo. Dopo la vittoria di misura su Victoria Azarenka, è caduta sotto i colpi di Ekaterina Alexandrova e ha dovuto salutare, pertanto, il pubblico del Mutua Madrid Open. Un vero peccato per Olga Danilovic, che aveva tutte le carte in regola per fare molto meglio di quanto non abbia fatto sulla terra rossa della capitale iberica.per laper la(Instagram) – Ilveggente.itFortuna che la numero 34 del mondo potrà rifarsi molto presto, zeppo com’è di appuntamenti il calendario Wta. Avrà giusto il tempo di godersi qualche giorno di relax che subito dovrà volare a Roma per gli Internazionali d’Italia.