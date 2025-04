Il Sud Est asiatico tra Cina e Usa | un equilibrio difficile Azione diplomatica di Pechino in Vietnam Cambogia e Malesia

Vietnam, Malesia e Cambogia, tre dei dieci stati membri dell'AssociAzione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (Asean). L'obiettivo ufficiale del viaggio era stringere una serie di accordi commerciali, di cui non si conoscono ancora i dettagli, con i tre paesi. Il presidente cinese ha, tuttavia, approfittato dell'occasione anche per presentare la Cina come un partner affidabile e stabile, interessato a proteggere il sistema di commercio internazionale, in un momento in cui i paesi Asean sono in una posizione particolarmente vulnerabile, nel contesto della guerra commerciale tra Usa e Cina.La minaccia dell'amministrAzione Trump di imporre dazi sulle esportazioni di Vietnam, Cambogia e Malesia (rispettivamente al 46%, 49% e 24%) rappresenta un grave pericolo per i tre paesi, visto che gli Stati Uniti sono il loro principale mercato di esportAzione.

