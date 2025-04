Faraone | I viaggi con mia figlia Sara 21enne con autismo La scuola Papa Francesco e la diagnosi 20 anni fa

Sara è una giovane donna palermitana di 21 anni. La sua diagnosi di autismo arriva circa 20 anni fa all’età di due anni e tre mesi. Per i genitori è un duro colpo. Vent’anni fa c’era una scarsa conoscenza sul disturbo dello spettro autistico. Suo papà, Davide Faraone, deputato nazionale di Italia Viva, da anni impegnato sul fronte della disabilità, ci racconta di questo lungo viaggio con sua figlia, fino all’incontro recente con Papa Francesco, insieme alle associazioni dei ragazzi con autismo di tutta Italia. “La scuola? - risponde Faraone - è il luogo migliore per i nostri figli. Dopo i 18 anni diventano anonimi per la società.”L'articolo Faraone: “I viaggi con mia figlia Sara, 21enne con autismo”. La scuola, Papa Francesco, e la diagnosi 20 anni fa . Leggi su Orizzontescuola.it è una giovane donna palermitana di 21. La suadiarriva circa 20fa all’età di duee tre mesi. Per i genitori è un duro colpo. Vent’fa c’era una scarsa conoscenza sul disturbo dello spettro autistico. Suo papà, Davide, deputato nazionale di Italia Viva, daimpegnato sul fronte della disabilità, ci racconta di questo lungoo con sua, fino all’incontro recente con, insieme alle associazioni dei ragazzi condi tutta Italia. “La? - risponde- è il luogo migliore per i nostri figli. Dopo i 18diventano anonimi per la società.”L'articolo: “Icon miacon”. La, e la20fa .

