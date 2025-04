Sparatoria e 3 ragazzi morti scatta un arresto ma è caccia ad un secondo sospettato

Monreale, sparatoria in piazza: tre ragazzi morti, due feriti. «Lite per futili motivi» - La sparatoria è avvenuta in una piazza dove si trovavano almeno un altro centinaio di persone. Le vittime erano Andrea Miceli, 26 anni, Salvatore Turdo, 23 anni, e Massimo Pirozzo, 26 🔗xml2.corriere.it

?Sparatoria Monreale, 3 ragazzi morti e 2 feriti gravi per lite in piazza: esplosi una ventina di colpi. Fermato un 19enne - Sedie, tavolini, bottiglie di vetro lanciate da una parte all'altra della strada. Via Benedetto D'Acquisto, piena di pizzerie e pub a pochi passi dal Duomo di Monreale, appena dieci... 🔗ilmessaggero.it

