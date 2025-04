Mediobanca lancia un’Ops di 63 miliardi su Banca Generali La risposta dopo l’offerta di Mps

MedioBanca lancia un'offerta pubblica di scambio sul 100% di Banca Generali offrendo al Leone di Trieste la propria partecipazione in cambio della controllata. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'operazione comporta per MedioBanca la cessione della partecipazione in Generali e il simultaneo investimento in Banca Generali per 6,3miliardi di euro. L'aggregazione consente "l'evoluzione del rapporto tra MedioBanca e Generali che da finanziario si trasforma in una forte partnership industriale", spiega Piazzetta Cuccia. L'operazione consente inoltre di trasformare "il gruppo MedioBanca in un leader nel Wealth Management con attivi in gestione per 210 miliardi, ricavi per 2 miliardi e capacità di crescita per oltre 15miliardi annui". Quotidiano.net - Mediobanca lancia un’Ops di 6,3 miliardi su Banca Generali. La risposta dopo l’offerta di Mps Leggi su Quotidiano.net Milano, 28 aprile 2025 – La mossa era attesa ed è arrivata.un'offerta pubblica di scambio sul 100% dioffrendo al Leone di Trieste la propria partecipazione in cambio della controllata. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'operazione comporta perla cessione della partecipazione ine il simultaneo investimento inper 6,3di euro. L'aggregazione consente "l'evoluzione del rapporto trache da finanziario si trasforma in una forte partnership industriale", spiega Piazzetta Cuccia. L'operazione consente inoltre di trasformare "il gruppoin un leader nel Wealth Management con attivi in gestione per 210, ricavi per 2e capacità di crescita per oltre 15annui".

Altre fonti ne stanno dando notizia

Mediobanca lancia un’Ops su Banca Generali da 6,3 miliardi di euro - Mediobanca presenta un’offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni di Banca Generali per un valore di 6,3mld di euro, corrisposto interamente in azioni di Assicurazioni Generali. Lo si legge in una nota. La nota di Mediobanca “L’operazione imprime una forte accelerazione all’esecuzione del Piano ‘One brand – One culture’ trasformando il Gruppo Mediobanca in un leader nel Wealth Management per attivi in gestione (€ 210mld TFA), ricavi (€ 2mld), capacità di crescita (oltre €15mld NNM annui). 🔗lapresse.it

L’assemblea di Montepaschi approva il Bilancio. Sotto i riflettori OPS su Mediobanca - L’assemblea del Monte dei Paschi, riunitasi oggi a Siena, ha approvato con una maggioranza del 99,98% dei voti il Bilancio 2024, chiuso un utile di 1,95 miliardi di euro, e la distribuzione di un dividendo di 0,86 euro per azione. Il bilancio 2024 – ha sottolineato l’Amministratore delegato di Monte Paschi, Luigi Lovaglio – “registra una marcata accelerazione della performance operativa grazie alle attività commerciali coi nostri clienti, che sono il nostro punto di riferimento, oltre a evidenziare una forte solida posizione patrimoniale”. 🔗quifinanza.it

Mps in rialzo dopo ops su Mediobanca, in due settimane +15% in Borsa con quota €7; negli ultimi tre giorni scambiate più del 12% delle azioni con picco di 46 mln - I fondi spingono su Mps in borsa, comprano Dimensional, BlackRock e Jp Morgan e rallentano le vendite degli hedge; occhi puntati sui grandi soci e sull’esito dell’assemblea di aprile Mps è in rialzo a Piazza Affari dopo l’ops lanciata su Mediobanca, in due settimane il titolo della banca sene 🔗ilgiornaleditalia.it

Ne parlano su altre fonti

Mediobanca lancia un'Ops su Banca Generali da 6,3 miliardi di euro - LaPresse; Mediobanca va al contrattacco e lancia un’Ops su Banca Generali da 6,3 miliardi (premio dell’11,4%) ed ...; Mediobanca lancia una Ops su Generali: la contromossa dopo l’offerta di Mps; Mediobanca passa all'attacco e lancia l'Ops su Banca Generali per 6,3 mld. Tutti i numeri dell'offerta. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Mediobanca lancia un’Ops su Banca Generali da 6,3 miliardi di euro - Mediobanca presenta un’offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni di Banca Generali per un valore di 6,3mld di euro, corrisposto interamente in azioni di Assicurazioni Generali ... 🔗msn.com

Mediobanca va al contrattacco e lancia un’Ops su Banca Generali da 6,3 miliardi (premio dell’11,4%) ed esce dal Leone - Mediobanca ha dichiarato che finanzierà la fusione vendendo azioni di Assicurazioni Generali al Leone. Così verrebbe meno l'oggetto del desiderio di Caltagirone nell'Ops del Mps su Piazzetta Cuccia ... 🔗firstonline.info

Mediobanca lancia un’Ops di 6,3 miliardi su Banca Generali. La risposta dopo l’offerta di Mps - Milano, 28 aprile 2025 – La mossa era attesa ed è arrivata. Mediobanca lancia un'offerta pubblica di scambio sul 100% di Banca Generali offrendo al Leone di Trieste la propria partecipazione in cambio ... 🔗msn.com