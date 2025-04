Auto fuori controllo sulla Regina si schianta contro il muro | ferito un 21enne

Alle 07:23 di questa mattina, un incidente stradale ha coinvolto un giovane di 21 anni sulla Strada Statale 340, nota come la Regina, nei pressi di Brienno, lungo la famosa arteria che collega il Lago di Como. L'auto, per ragioni ancora da accertare, ha perso il controllo ed è andata a sbattere.

