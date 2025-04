Primo maggio 2025 sciopero generale | cosa succede in Italia

Primo maggio 2025, giornata storicamente dedicata alla celebrazione dei lavoratori, sarà tutt'altro che una festa tranquilla. A rompere il cerimoniale ci pensa l'Usi-Cit, sindacato di base che ha scelto di proclamare uno sciopero generale nazionale. Tutti i settori pubblici e privati sono stati chiamati a incrociare le braccia. L'annuncio, depositato con cura presso il Dipartimento della Funzione Pubblica come impone la legge n.1461990, sovrappone due fotografie del lavoro: quella celebrativa delle bandiere e quella più cruda dei contratti a termine, dei turni infiniti e degli stipendi asfittici.sciopero Primo maggio 2025: chi ha proclamato lo scioperoSecondo quanto riportato nel comunicato ufficiale, l'Usi-Cit ha chiamato all'astensione "tutti i lavoratori e le lavoratrici" senza distinzioni di categoria.

