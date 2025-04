Moviola Inter-Roma 0-1 | c’è rigore netto ma il Corriere dello Sport salva Fabbri

Inter ha perso contro la Roma ieri a San Siro, ma manca un rigore netto ai nerazzurri non ravvisato da Fabbri e VAR. Nonostante ciò, il Corriere dello Sport ne promuove la prestazione. Qui la Moviola di Inter-Roma.KO – Terza caduta di fila per l'Inter, che contro la Roma ha perso 1-0 ieri a San Siro, facendosi allungare dal Napoli in classifica. La squadra di Antonio Conte, vincendo in serata contro il Torino al Diego Armando Maradona, si è portata a più tre sulla Beneamata a quattro giornate dalla fine. Altra prestazione insufficiente dell'Inter, tant'è che le pagelle del Corriere dello Sport seppelliscono diversi big Interisti. Ma il quotidiano Romano ha anche giudicato la prestazione dell'arbitro Micheal Fabbri, così come del VAR Di Bello. Questa la Moviola di Inter-Roma, alquanto discutibile, promossa dal Corriere.

