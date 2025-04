Trovato morto nel lago di Lucrino a Pozzuoli | la vittima è un 51enne di Calvizzano

Trovato morto nel lago di Lucrino a Pozzuoli: la vittima è un 51enne di Calvizzano Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Trovato morto nel lago di Lucrino a Pozzuoli: la vittima è un 51enne di Calvizzano Leggi su Teleclubitalia.it La Procura ha disposto il sequestro della salma e l'autopsia sul corpo per ricostruire le cause del decessoL'articoloneldi: laè undiTeleclubitalia.

Giallo al Lago Lucrino: stamattina trovato un cadavere - Pozzuoli, lago Lucrino: un cadavere affiora dalle acque. È di un uomo, circa cinquant’anni, ancora senza nome. I carabinieri indagano: malore o gesto estremo? Nessuna pista è esclusa. SEGUONO AGGIORNAMENTI LEGGI ANCHE: Pozzuoli, reclutamento volontari di Protezione Civile The post Giallo al Lago Lucrino: stamattina trovato un cadavere appeared first on Il Blog di Giò. 🔗ilblogdigio.it

Pozzuoli, uomo morto ritrovato al lago di Lucrino: indagini dei carabinieri sul cadavere - I carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno rinvenuto nel lago Lucrino il cadavere di un uomo ancora non identificato. Ha un?età apparente di cinquant?anni. Si tratta... 🔗ilmattino.it

Pozzuoli, il cadavere di un uomo trovato nel lago Lucrino: indagini in corso - Il corpo di un uomo ancora non identificato è stato trovato oggi, 27 aprile, nel lago Lucrino a Pozzuoli. Le indagini coordinate dalla Procura di Napoli per risalire all’identità e chiarire le dinamiche della vicenda sono ancora in corso: la vittima potrebbe avere un’età di circa 50 anni. Non si escludono le ipotesi di malore o suicidio. I Carabinieri della compagnia di Pozzuoli sono intervenuti sul luogo per i rilievi necessari. 🔗ilfattoquotidiano.it

Morto nel lago Lucrino, il 51enne era scappato dall'ospedale di Pozzuoli - Pozzuoli. Si era allontanato dal pronto soccorso dell'ospedale di Pozzuoli cinque giorni fa l'uomo trovato morto domenica mattina nel lago Lucrino. Cinquantuno anni, residente ... 🔗ilmattino.it

Morto nel lago Lucrino: il 51enne si era allontanato dall’ospedale di Pozzuoli - Si tratta di un uomo residente a Calvizzano. Durante le operazioni di recupero della salma decine di curiosi hanno scattato foto e video ... 🔗cronacaflegrea.it

Ritrovamento di un cadavere nel lago Lucrino a Pozzuoli - Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri hanno effettuato un ritrovamento inquietante nel lago Lucrino, situato a Pozzuoli, dove è stato scoperto il cadavere di un uomo. L’età apparente della vittima è d ... 🔗notizie.it