Monte Generoso, a circa 200 metri dalla nota Tana dell’Orso. Quicomo.it - Cane precipita per 50 metri in una forra del Monte Generoso: salvato dai vigili del fuoco Leggi su Quicomo.it Brutta avventura per Maia, un bracco femmina, e i suoi padroni. Ieri pomeriggio, intorno alle 13, è stato necessario un intervento di soccorso tecnico urgente per salvare la cagnolina, caduta in un crepaccio sul versante italiano del, a circa 200dalla nota Tana dell’Orso.

