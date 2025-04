Incidente stradale sulla Sp 95 | violento scontro frontale tra un' auto e un Doblò

Incidente stradale è avvenuto nella notte 28 aprile 2025 sulla Sp 95 Cerignola-Candela in agro della città ofantina. Un frontale tra una Fiat Doblò e una Ford Focus, ha provocato il ferimento di due persone, entrambi conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. I feriti, di cui. Foggiatoday.it - Incidente stradale sulla Sp 95: violento scontro frontale tra un'auto e un Doblò Leggi su Foggiatoday.it Un bruttissimoè avvenuto nella notte 28 aprile 2025Sp 95 Cerignola-Candela in agro della città ofantina. Untra una Fiate una Ford Focus, ha provocato il ferimento di due persone, entrambi conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. I feriti, di cui.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Incidente stradale sulla SP 284 a Grottaminarda: due feriti estratti dai vigili del fuoco - Titolo: Incidente Stradale sulla SP 284 a Grottaminarda: Oggi, 25 febbraio, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta sulla SP 284, in località Fondovalle Ufita, nel comune di Grottaminarda, a seguito di un grave incidente stradale che ha coinvolto due... 🔗avellinotoday.it

Incidente stradale a Bisaccia: due feriti sulla SP 189 - Nella serata di ieri, 30 Marzo, intorno alle ore 21:15 circa, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Bisaccia sono intervenuti per un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli lungo la strada SP 189, via dell'Artigianato, nel comune di Bisaccia. Feriti e operazioni di soccorso A... 🔗avellinotoday.it

Incidente stradale sulla Sp 141: si ribalta con il tir e finisce fuori strada - Questa mattina martedì 11 marzo un tir si è ribaltato ed è finito fuori strada sulla strada provinciale 141 delle Saline, altezza Ippocampo, che collega Manfredonia a Zapponeta e Margherita di Savoia. Grosso spavento, ma nulla di preoccupante per il conducente alla guida del mezzo pesante. Ha... 🔗foggiatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Incidente stradale sulla Sp 95: violento scontro frontale tra un'auto e un Doblò; Dopo lo scontro alla rotonda, auto finisce fuori strada lungo la Sp95 a Tortona; Un altro grave incidente alle porte di Cotignola; Camion esce fuori strada e si ribalta: autotrasportatore ferito incastrato nella cabina. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Incidente stradale, due conducenti trasportati in elisoccorso - Incidente stradale sulla strada provinciale 95 tra una Fiat Doblò e una Ford Focus. Intervenuti i Vigili del fuoco ... 🔗rainews.it

Incidente a Rivalta di Torino lungo la sp 175: un ferito nello scontro tra due auto - Incidente stradale a Rivalta di Torino lungo la provinciale 175 vicino a Sito interporto nel primo pomeriggio di venerdì 18 aprile. L'impatto, un frontale, è avvenuto tra una Lancia Ypsilon rossa e ... 🔗torinotoday.it

Incidente Stradale - Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere. Ilgiunco.net è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è ... 🔗ilgiunco.net