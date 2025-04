La Gbt Volley Palermo strappa un set alla capolista | a Vibo Valentia finisce 3-1

Volley Palermo che, nella ventiquattresima giornata del campionato di B2 femminile girone L, dà filo da torcere alla capolista Tonno Callipo. Al palazzetto di Vibo Valentia finisce 3-1 un match molto combattuto. Palermotoday.it - La Gbt Volley Palermo strappa un set alla capolista: a Vibo Valentia finisce 3-1 Leggi su Palermotoday.it Dopo le cinque vittorie consecutive, arriva un’altra bella prestazione per la Gbtche, nella ventiquattresima giornata del campionato di B2 femminile girone L, dà filo da torcereTonno Callipo. Al palazzetto di3-1 un match molto combattuto.

